今季限りで現役を引退した元阪神の川原陸氏（２４）が来年１月からタイガースアカデミーのコーチに就任することが９日、分かった。川原氏は創成館高から１８年度ドラフト５位で阪神に入団。２１年１１月に育成契約となったが、昨年７月に支配下に返り咲き、同年９月３０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）でプロ初登板を果たした。昨季は５０試合の登板で２勝１敗１セーブ、防御率１．６２でウエスタンの優秀選手賞を受賞。今季は１軍登