¡Ö£Á£Ã£Ì£Å¡¢Ä®ÅÄ£³¡Ý£±±¶»³¡×¡Ê£¹Æü¡¢Ä®ÅÄ£Ç£É£Ï£Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÅìÃÏ¶è¤ÎÂè£¶Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç±¶»³¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ò£³¡Ý£±¤Ç²¼¤·¡¢£³¾¡£²Ê¬¤±£±ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±£±¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£Ä¹¤¯¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¿¡££³ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤Æ»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¡£»î¹çÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ç£ËÃ«¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¸÷¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡££Á£Ã£Ì£Å¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à£³»î¹çÌÜ¤Ç½éÇòÀ±¡£¾¡Íø¤Î³®²Î¡Ê¤¬¤¤¤«¡Ë¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ