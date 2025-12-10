JRA¤¬ÇÏ·ôÈ¯Çä¤¹¤ë¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¡Ê14Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à2Æ¬¤¬9Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¥»¥ó5¡á¥Ø¥¤¥º¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¶¡¼¥³¡¼¥¹¤ÇÎÏ¶¯¤¤Æ°¤­¡£16Ï¢¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£¹á¹Á¥«¥Ã¥×4Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡Ê¥»¥ó7¡á¥·¥ã¥à¡Ë¤Ï¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇÊ»¤»ÇÏ¡£·Ú²÷¤ÊÆ°¤­¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÏÈ½ç¤Ï11Æü¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¡£¹á¹Á¥«¥Ã