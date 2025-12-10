「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸２−２成都」（９日、ノエビアスタジアム神戸）東地区の第６戦が行われ、首位の神戸はホームで成都（中国）と２−２で引き分け、４勝１分け１敗で勝ち点１３とした。前半にＦＷ武藤嘉紀（３３）が先制。１−２とされたが、ＭＦ佐々木大樹（２６）のＰＫで追い付いた。来季は清水の指揮を執る吉田孝行監督（４８）は、試合後に選手に胴上げされた。町田は本拠地で蔚山（韓国）を３−１で下し、３勝