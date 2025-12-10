札幌・白石警察署は2025年12月9日、傷害の疑いで札幌市白石区に住む飲食店従業員の男（20）を逮捕しました。男は9日午後7時40分ごろ、自宅で10代後半の妻を包丁で切りつけ、けがをさせた疑いが持たれています。妻の知人から「夫婦喧嘩。包丁が刺さって出血が止まった」と通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、妻は背中付近を切りつけられるなど、けがをしていますが、命に別条はないということです。調べに対し男は