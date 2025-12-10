2勝馬ローズカリスは新馬戦（4着）以来の芝挑戦となる。前走の兵庫ジュニアグランプリでは1番人気で5着。速いペースを追いかける厳しい展開だったが、総崩れの先行馬の中では唯一、掲示板を確保し力を示した。舞台は5戦ぶりの芝に加え初めてのマイルになる。大橋師は「軽い走りだから芝でもやれる。ダートで結果が出ているけど差はない」と前向きだった。デビューからコンビを組む田口を背に一発を狙う。