来年2月で70歳定年を迎える国枝師は牝馬限定G1単独最多13勝目を懸けてヒズマスターピースを送り出す。阪神JFは2勝（09年アパパネ、21年サークルオブライフ）しているが、「それらの馬たちと比べても遜色ない素質を持っている。フィジカル、メンタルとも申し分ない」と同師。赤松賞（1着）から臨むローテーションはアパパネと同じ。「牝馬のG1に出走させるのもこれで最後か。いい競馬をしてほしいね」と語っていた。