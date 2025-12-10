関東馬アルバンヌは先週金曜に栗東へ移動。阪神新馬戦（2着）同様に栗東で調整を進める。穂苅助手は「土曜は少しテンションが高かったが徐々に落ち着いてきた。カイバも思ったより食べている。悪くない状態で来られている」と報告。阪神マイルでデビューしたのは阪神JFや桜花賞までを見据えて。「前回ほど環境の変化に驚いていない。経験できたというのは良かった」と青写真通りのG1獲りを狙っている。