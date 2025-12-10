俳優のムロツヨシ（49）が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。人生で辛かった思い出を語った。MCの笑福亭鶴瓶から「人生で辛かったことは？」と聞かれたムロは「少年野球チームに入っていたんです。その頃ってうさぎ跳びを嫌と言うほどやらされたんです」と語った。さらに「辛かったですけど、数年後、うさぎ跳びは体に良くないって発表されて禁止になったじゃないですか。あの時