ミツカネベネラは坂路でキャンター調整。軽快にフットワークを伸ばした。鈴木伸師は「先週の時点で仕上がっている。追い切るとテンションが高くなるので今週は時計を出さずにレースに向かいたい」と言う。キャンターを重ねて土曜に阪神入りする予定。「レースが上手で期待以上の走りをしてくれている。テンションが上がり過ぎないように万全を期したい」と話した。