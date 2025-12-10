元「モーニング娘。」でタレント・後藤真希（４０）の姿にフォロワーが衝撃を受けた。１０日までにインスタグラムを更新し、「先日のイベントの時の衣装〜」「＃まきふく」と自身の衣装を紹介。白のタイトなトップス、デニムパンツと赤のパンツを重ね、厚底のニーハイブーツという個性的な着こなしを見せた。前髪を長めに垂らしたポニーテールヘアも斬新。フォロワーは「いやー美しくて可愛いですね」「めっちゃカッコいいな