ＤｅＮＡのルーキー・竹田が９日、契約更改交渉に臨み、４００万増の年俸２０００万円でサインした。（金額は推定）三菱重工Ｗｅｓｔから昨年度ドラフト１位で入団し、８月に１軍初昇格。６試合に登板し４勝１敗、防御率１・６９をマークし、チームの４年連続ＣＳ進出に貢献した。竹田は「来年は最初から活躍できるように頑張りたい。開幕ローテーションに入れるように」と意気込んだ。