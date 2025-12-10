オリックスは９日、現役ドラフトで西武から平沼翔太外野手（２８）を獲得した。大阪市内の球団施設で取材に応じた福良淳一ＧＭ（６５）は、今季オリックス戦で活躍した平沼獲りを評価した。“オリキラー”がやって来る。今季の平沼について福良ＧＭは「バッティングにしても、うちは結構やられてますから」。平沼の今季成績は６０試合で打率・２１８、０本塁打、１１打点。ところがオリックス戦に限ると１０試合で打率・３４４