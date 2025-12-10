日本ハムは９日、現役ドラフトで巨人から菊地大稀投手（２６）を獲得した。２年目の２３年は５０試合登板で４勝４敗１セーブ１１ホールドとフル回転。育成契約で迎えた今季は７月に支配下復帰して７１３日ぶりの白星を挙げるなど、７試合で１勝１敗、防御率１・８０の成績を残した右腕が加入する。新庄監督就任４年目の今季は、ソフトバンクとのマッチレースに競り負けて２位。開幕投手の金村が後半は中継ぎに回るなど、ブルペ