ヤクルトは９日、現役ドラフトで広島から大道温貴投手（２６）を獲得した。今季１試合ながら通算８０試合登板と経験豊富な右腕に白羽の矢を立て、ブルペン強化を狙う。大道は「緊迫した場面でマウンドに立たせていただいたことは貴重で本当に大きな経験となりました。その経験を今後はスワローズでも存分に生かしていきたいと思っています」と、５年間在籍した広島に感謝のコメントを残した。ヤクルトは歴史的な低迷にあえぎ、