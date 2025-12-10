阪神・佐野が30万円アップの来季年俸730万円でサイン。1年目の今季は6月20日に1軍初昇格を果たしたものの、出場機会がないまま同30日に2軍に降格した。守備力を磨くため、今オフは同じ静岡出身の中日・村松と自主トレをともにする。昨年の静岡県人会を機に交流が始まったそうで、「フットワークを主に聞いて、あとは足の運びだったり、いろんな部分を聞いてみたい」と“弟子入り”を志願した。打撃はウエスタン・リーグで91試