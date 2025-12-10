楽天は９日、現役ドラフトでソフトバンクから佐藤直樹外野手（２７）を獲得した。今季はいずれもキャリアハイとなる１０４試合で打率・２３９、５本塁打、１８打点を記録し、飛躍の足掛かりをつかんだ。憧れを抱く浅村との共闘を心待ちにし、杜（もり）の都で大暴れといきたい。佐藤は報徳学園からＪＲ西日本を経て、１９年度ドラフト１位でソフトバンクに入団。「新天地で気持ちを入れ替えて頑張りたいという前向きな思いです