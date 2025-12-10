巨人は９日、現役ドラフトで日本ハムから松浦を獲得した。松浦は１８６センチ、１０３キロの大型左腕。２４年は５試合に登板してプロ初ホールドを挙げるなど防御率２・２５だったが、今季は１軍登板がなかった。日本ハムを通じ「今回、自分が活躍する場を広げていただいたと思っています。チャンスだと思いますし、自分の可能性を信じて力を発揮できるように新たなチームで頑張ります」とコメントした。