巨人が米大リーグ・レッドソックス傘下３ＡからＦＡのブライアン・マタ投手（２６）の獲得調査を行っていることが９日、分かった。この日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のＸで、マタがＮＰＢ球団と契約の基本合意に達したと伝えた。マタはベネズエラ出身で１９０センチ、１０１キロを誇る大型右腕。１６年に１７歳でレッドソックスへ入団してプロデビューした。１０年目の今季は３Ａで４２試合に登板し