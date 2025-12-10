巨人・坂本勇人内野手（３６）が９日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸５億円から４０％ダウンの年俸３億円の単年契約でサインした。プロ２０年目の来季へ、レギュラー奪還への決意を語った。（金額は推定）今季は不振から２度の２軍降格を経験。後半は代打起用が中心となり、２年目以降では最少の６２試合出場で打率・２０８、３本塁打、２２打点だった。レギュラーに定着した２００８年以降では自己ワースト