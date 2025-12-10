日本プロ野球選手会の労働組合結成４０周年記念パーティーが９日、都内で約１００人を集めて行われた。第３代会長で、阪神の岡田彰布オーナー付顧問（６８）、第５代の古田敦也氏（６０）ら歴代会長が出席した。乾杯の音頭も取った岡田氏は壇上で苦言を呈した。藤浪や青柳の名前を挙げて「タイガースの選手はＦＡまで待てずに、アメリカに行ってすぐに帰ってくる。受け皿があるから。情けない。恥ずかしい。何年間か帰って来れ