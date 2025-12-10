阪神は、今季限りで現役を引退した楠本泰史外野手（30）が来年1月から球団のプロスカウトに就任することを発表した。昨年10月にDeNAから戦力外通告を受けて阪神に入団。移籍1年目の今季は16試合に出場して打率.133だった。10月30日に再び戦力外通告を受け、引退を決断していた。球団を通じて「これからもタイガース、プロ野球界に携われることを凄く光栄に感じます」とコメントを残した。