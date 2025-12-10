出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるために22年から導入された現役ドラフトの第4回が9日、非公開でオンラインで開催された。阪神・井上広大外野手（24）のロッテ移籍が決定。高卒1年目の20年シーズンから虎党を魅了したロマン砲は、24年に自己最多の3本塁打をマークするも、今季出場はわずか1試合にとどまっていた。球団は井上を放出して打撃で期待がかかるヤクルト・浜田太貴外野手（25）を獲得した。「未完の大砲