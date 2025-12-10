３人組ボーカルグループ・ベリーグッドマンのＭＯＣＡ（３７）が、東海道チケット手売りツアーを敢行している。来年１月１１日に予定されるメジャーデビュー１０周年記念の「トヨタアリーナ東京」公演を満席にすべく、自らワゴン車に乗って東海道を周遊。インスタグラムのダイレクトメール機能を使って、家やお店、会社などに赴き、ファンに直接チケットを届けている。すでに３日間で１００枚超の売上。今後は１７日に愛知と