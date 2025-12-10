男性９人組グループ・＆ＴＥＡＭのＫ（２８）がこのほど、デイリースポーツなどの取材に応じ、躍進の１年を「全く想像していなかった。本当に濃かった」と総括した。今年は夏に初のアジアツアーを成功させ、１０月には悲願の韓国デビューを果たした。日本アーティストとして史上初の日韓ダブルミリオンを達成し、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦の初出場まで決めた。９月の世界陸上で応援サポーターを務めたことが転機となった。