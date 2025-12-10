阪神・茨城が契約更改交渉では50万円アップの来季年俸550万円でサインした。高卒3年目の今季は9月21日に初昇格1軍登録されると、同日のヤクルト戦でプロ初登板。中継ぎとして2回無失点デビューを果たした。同27日の中日戦でも2/3回を無失点。先月中旬から台湾ウインターリーグに参加し、異国の慣れない環境の中で3試合に先発して対応力を磨いた。来季は先発ローテーション入りを目指す21歳右腕は「（球団から）“何がなんでも