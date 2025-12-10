去就が流動的なデュプランティエは依然として阪神と交渉継続中だ。竹内孝行球団副本部長は「現状はまだございません」と返事待ちが続くことを明かした。右腕が米復帰を視野に入れている可能性があり、交渉に動きが出るのは、日本時間11日（現地10日）まで開催中の大リーグのウインターミーティング閉幕後という見通しを口にした。期限は「できれば年内」と語りながらも「交渉ごとで相手の都合もあるので」と年越しを辞さない構