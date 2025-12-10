離婚が珍しくないなか、様々な事情で自立したはずの子供が実家に戻ってくるケースは珍しくありません。親心から「一時的なら」と受け入れがちですが、安易な同居は、夫婦で築き上げた平穏な老後を脅かす大きなリスクを孕んでいます。生活費の負担増だけでなく、精神的なストレスが限界に達してしまうことも。ある親子のケースをみていきましょう。悠々自適な老後が一変。40歳息子の帰還で崩壊した「月28万円」の家計「息子が帰って