＜Qシリーズ（最終予選）最終日◇9日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞渋野日向子がQシリーズを突破し、来季の米国女子ツアー出場権をつかんだ。順延となった最終ラウンドを3バーディ・3ボギーの「72」で回り、トータル5アンダー・24位タイのボーダーライン上で通過した。【写真】歓喜の涙を流すシブコこの日は、前日に順延となった最終ラウンド