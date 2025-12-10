阪神の井上広大外野手（２４）が９日、現役ドラフトでロッテへの移籍が決まった。球団を通じて、「阪神に入団し６年、球団関係者の方々には感謝しかありません。阪神の選手として思うように結果を残せませんでした」とコメント。未完の大砲がチームを去る。井上は履正社高から２０１９年度ドラフト２位で阪神に入団。長距離砲が不在だったチームにおいて、大きな希望だった。なかなか結果を残せず苦しんだ中、５年目の２４年８