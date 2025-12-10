阪神の佐野大陽内野手（２３）が９日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０万増の７３０万円でサインした。同じ内野のルーキー選手に闘志を燃やし「そこに勝たなくちゃいけない。目の色を変えて頑張りたい」と語った。（金額は推定）内野全てを守る佐野にとって、年の近い強力なライバルが現れた。ドラフト１位の立石に加え、同２位の谷端と強打の選手が加入する。激しいポジション争いを勝ち抜くため、今オ