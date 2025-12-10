12月新潟県議会は12月9日から常任委員会が開かれ、東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働を前提とした補正予算案や再稼働を容認するとした花角知事の判断などについて、委員から多くの質疑が相次ぎました。 【市民団体の陳情】「知事は県民に公約を示して県民から選ばれています。信は県民に直接問うべきです。議会の信任ではありません」再稼働に反対する3団体からの陳情で始まったのは、県防災局の補正予算案について議論する厚生環境