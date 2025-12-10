阪神の及川雅貴投手（２４）が９日、走り幅跳びで世界陸上への出場経験がある荒川大輔氏（４４）の指導を受けながら、２年連続で陸上のトレーニングを行っている。なぜ、陸上を選んだのか。「ピラミッドの一番下」と表現した土台作りが飛躍のきっかけともなった。及川の言葉から来年も虎のブルペンを支えてくれると確信した。地味に見えるドリルを繰り返し、走るという単純な動作に正解を追い求める。素人には理解するのが難し