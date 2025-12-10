来年1月25日付でNHKの新会長になることが決まった現副会長の井上樹彦氏（68）が9日、東京・渋谷の同局で会見を行った。さまざまな経営課題がある中、「最大課題は受信料の下げ止まりを実現すること」と力を込めた。稲葉延雄会長（75）から引き継ぎ、18年ぶりの内部昇格となる。「内部とかは関係なくチームで取り組む」としつつも「優秀な人材の情報は入ってくる」と利点を強調した。一部では麻生太郎副総裁との結びつきも