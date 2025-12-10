【ケロウナ（カナダ）＝浜口真実】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選の１次リーグが９日、カナダ・ケロウナで行われ、女子日本代表のフォルティウスはエストニアに９―２で大勝。負けなしの６連勝で、２位以内でのプレーオフ進出が決まった。序盤からゲームの主導権を握り、第４エンドには３得点するなど相手に隙を見せなかった。スキップの吉村紗也香は「アイスの曲がりの幅も読め、滑り方もその日のアイスに