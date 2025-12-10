中日がDeNAから18年ドラフト6位の知野を獲得した。パンチのある打撃と俊足、内野の複数ポジションをこなすユーティリティーで、朝田憲祐球団本部長は「高く評価しています。ドラゴンズの勝利のために、ともに戦ってほしいと期待しています」とコメント。知野は「足が売りですし、どこでも守れるユーティリティーさも売りなので、アピールしていきたいです」と決意を新たにした。