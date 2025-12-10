オリックス・福良淳一GMは昨年に続き、現役ドラフトの開催時期について持論を展開した。「去年も言ったと思うんですけど、時期の問題ですよね。そこ（7月）がやっぱり一番ベストかな」トレード移籍と新規契約、育成選手の支配下選手登録の期限は7月31日。「チャンスのない選手とかでも、（シーズン）後半からよそ（他チーム）に行って活躍できるケースを考えたりしたら、（開催時期は）そこ（7月）がいいんじゃないか」と説明