かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 12月10日（水）は、堤幸彦、上地雄輔、水川かたまり、福田麻貴が来店。レジェンド監督・堤幸彦が「名作の裏側」「ギャラ事情」などの余談を語る。 ©ABCテレビ 今夜のゲストは「池袋ウエストゲートパーク」「ケイゾク」「SPEC」「TRICK」な