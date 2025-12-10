出場機会に恵まれない他球団の選手を獲得する「現役ドラフト」が９日、オンラインによる非公開で開催され、阪神はヤクルトから浜田太貴外野手（２５）を獲得した。過去３回は投手を指名しており、野手は初の獲得。今オフは右の野手を補強ポイントに掲げており、パンチ力が魅力の浜田は合致する存在だった。また、阪神からは井上広大外野手（２４）がロッテへ移籍することが決まった。“令和のブンブン丸”が虎にやってくる。２