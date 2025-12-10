中日のドラフト1位・中西（青学大）ら新人9選手がバンテリンドームを見学した。先月の明治神宮野球大会決勝で17奪三振の2安打完封で大会連覇に導くなどフル回転。即戦力候補として期待される右腕は、「疲労も取れて状態はいいです。神宮から屋内球場に変わり、また新しい気持ちで臨める。早く投げたい」と新本拠地での快投を心待ちにしていた。