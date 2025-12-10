広島が楽天から、7月31日に支配下登録されたばかりのユーティリティープレーヤー・辰見を獲得した。身体能力の高さとスピードが最大の魅力で、今季は1軍出場ゼロに終わっても、イースタン・リーグでは断トツの31盗塁を決めて盗塁王に輝いた。古巣ファンへ向け「あるかなと思っていたので驚きはない。広島で活躍することが皆さんへの恩返しになると思う」とコメントした。山根雅仁編成部長は「一番の特徴は走り。足の速さはズバ