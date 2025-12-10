º£²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢ÈÄÁÒÞæ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal International¡Ù¤¬12·î£¹Æü¡¢´ðËÜ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅß¤Î¿·²ÃÆþÁª¼êÂè°ì¹æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï27ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÈÃ»´ü·ÀÌó¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÈÁª¼êÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê·ÀÌó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×Æ±