中国メディアの環球時報は6日、「中国ブランドのスマートフォンが欧州で高級市場への進出を続けている」とする仏経済紙レゼコーの記事を紹介した。記事はまず、中国のスマホブランド、Realme（リアルミー）がこのほど、パリのシャン・ド・マルス公園の近くにある高級ホテルのラウンジにブースを構え、フランスではまだあまり知られていない同ブランドの最新モデルを見に来たジャーナリストやパートナーたちを驚かせと伝えた。そし