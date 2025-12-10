女優・広瀬アリス(30)が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。人生で辛かった時期を「16歳から22歳くらいまで」と明かした。MCの笑福亭鶴瓶から「人生で辛かった時期は？」と聞かれた広瀬は「私は16歳から22歳くらいまで」と言い「ダイエット。やっぱり女の子って、どうしても凄くぷくぷくしているじゃないですか」と語った。広瀬は「バスケをやっていたんで、誰よりも体が大きくて