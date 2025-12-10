テレビ離れや受信契約の減少など、ＮＨＫの経営環境は厳しい。新会長は課題を一つ一つ解決するとともに、公共放送のあるべき姿を今一度、問い直してもらいたい。ＮＨＫの経営委員会は、来年１月に任期満了を迎える稲葉延雄会長の後任に、ＮＨＫの政治部長や編成局長などを務めた井上樹彦副会長を充てると決めた。日本銀行の理事だった稲葉会長を含め、ＮＨＫ会長は２００８年以降、６人続けて外部から起用されてきた。内部出