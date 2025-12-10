西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井が、移籍先候補にドジャースを検討していないと改めて明かした。テレビ朝日系「報道ステーション」のインタビューで「（ド軍を）倒したい」と答えて米国でも話題になったが、この日練習でベルーナドームを訪れ「（ド軍は）あれだけ投手がいたら（自分は）いらないでしょう」と話した。大谷、山本、佐々木と日本投手も3人おり、今井は王者を倒す側に回る。「ドジャース