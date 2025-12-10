高市首相は９日の衆院予算委員会で、結婚で姓を変えた人の旧姓使用の法制化について「与党と緊密に連携しながら必要な検討を進める」と述べ、意欲を示した。旧姓使用拡大の意義を「社会生活で不便や不利益を感じる方を減らせる」とも強調した。同日の予算委では、首相と関係閣僚が出席して基本的質疑が行われ、２０２５年度補正予算案が実質審議入りした。首相は、物価高対策について「即効性のある対策に最優先で取り組む」と