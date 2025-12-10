７月にイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団し、無所属となっている元日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）が、オランダ１部アヤックスと今季終了までの短期契約で大筋合意に達したと９日、オランダメディア「ＶｏｅｔｂａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ」が報じた。同メディアは「（冨安は）順調に回復に向かっているが、完全なコンディションを取り戻すにはトレーニングと試合が必要。アヤックスはしばらく状況を注視し