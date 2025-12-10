ニッポン放送が11月に肺炎のため92歳で死去した俳優の仲代達矢さんの追悼番組の放送が決定した。「NEXTSTAGEへの提言2〜役者・仲代達矢の言葉〜」で、大みそかの午後4時30分から放送される。同番組は今年2月に仲代さんが出演した「「NEXTSTAGEへの提言2」の再放送。日本を代表する著名人が次世代への提言をするもので、仲代さんは「頑張ることの中心は、愛なお」という言葉を伝えた。仲代さんは「役者」にこだわっていた