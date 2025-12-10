１０月に閉幕した大阪・関西万博の会場建設費（２３５０億円）のうち経済界の負担分について、企業からの寄付金の不足が約４２億円あることが、日本国際博覧会協会の関係者への取材でわかった。１９７０年大阪万博の収益金で設立された基金（約１９０億円）を一部取り崩して補う方針。会場建設費は国、大阪府大阪市、経済界が３分の１ずつ負担し、経済界は負担分の全額を企業からの寄付で賄うとしていた。会場建設費は当初か